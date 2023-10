Confusão! Borrachinha se envolve em briga generalizada no UFC 294; veja

Por conta de uma infecção no cotovelo, Paulo Costa foi retirado do UFC 294. No entanto, mesmo sem ser escalado para o card, o brasileiro precisou usar sua habilidade de lutador. Afinal de contas, presente na plateia do evento em Abu Dhabi (EAU), Borrachinha se envolveu em uma briga generalizada e chegou a trocar socos com um indivíduo (veja abaixo ou clique aqui).

Ainda não se sabe se o indivíduo em questão era um fã de MMA comum ou outro lutador profissional. Na filmagem que já viralizou nas redes sociais, é possível ver Borrachinha com uma proteção no cotovelo sendo atacado pelo homem, recuando e aplicando um soco no mesmo. Após a confusão, a equipe de segurança agiu para acalmar os ânimos.