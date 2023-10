Bruno Blindado é dominado por russo invicto e amplia má fase no UFC 294

Mais agressivo, o russo foi superior durante boa parte dos 15 minutos do duelo.

Com o resultado, Blindado fica em uma situação delicada no UFC, com três derrotas nas últimas quatro lutas disputadas.

A luta

Shara começou apostando nos chutes nas pernas de Bruno. O brasileiro apostava no tempo de entrada para contragolpear com socos em linha. Porém, o russo balançou Blindado com um chute alto. Atordoado, o brasileiro conseguiu esquivar de uma joelhada voadora de Magomedov.

Na reta final, Shara acertou um chute baixo não intencional, e o árbitro interrompeu a disputa momentaneamente para que Blindado se recuperasse. Nos segundos finais, ambos atletas trocaram golpes francos e levantaram o público.

Na volta para o segundo round, Magomedov seguiu apostando nos chutes que, aos poucos, foram minando as pernas e o gás de Bruno. Com uma boa manutenção de distância, o russo abriu o arsenal de chutes variados e passou a crescer mais no embate.