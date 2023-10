Bruno Blindado busca nova versão no UFC 294 após camp duro: "Chorei no treino"

Bruno Silva não vive a melhor fase de sua carreira. Muito pelo contrário. Com três derrotas nas últimas quatro lutas, o brasileiro quer voltar à coluna das vitórias e se consolidar novamente na categoria dos pesos-médios (84 kg). Para isso, Blindado realizou uma série de mudanças em seu camp de preparação para o UFC 294 deste sábado (21 ), em Abu Dhabi (EAU). De olho em apresentar uma nova versão dentro do octógono, relembrou o árduo trabalho desempenhado nos últimos meses.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Blindado admitiu que sofria nas primeiras semanas de atividade e, inclusive, chegou a chorar em um dos treinos. No entanto, com o tempo o brasileiro se acostumou com o novo ritmo de camp. Conhecido, sobretudo no UFC, pelo seu poder destrutivo no striking, o atleta paraibano quer demonstrar uma nova faceta contra Shara Magomedov, apostando também na luta agarrada.

"O início do camp foi muito ruim. Com o Dida e com o Cris, eu só apanhava. Não fazia nada, só apanhava. Eu comecei a chorar no meio do treino: 'Tá maluco? Eu vou só apanhar. Se eu for seguir essa estratégia aqui eu vou só apanhar na luta'. Aí ele: 'Calma'. E como falei, eu me cobro muito. Fui para casa, relaxei, passei um mês treinando... Aí eu comecei a entender a estratégia e usar o meu estilo de luta dentro da estratégia. Foi um camp diferente porque voltei a fazer algumas coisas que fazia antes, que era botar para baixo. Estou tentando resgatar isso. E ser um pouco mais calmo, porque eu era um cara muito calmo. No UFC eu comecei a virar um cara muito mais agressivo. Então, eu estou tentando achar esse equilíbrio. Foi um camp bem diferente de todos que já fiz, mais dolorido do que cansativo", relembrou Bruno.