Adesanya aposta em vitória de Volkanovski sobre Makhachev: "Terão que respeitar"

Depois de oferecer uma das lutas mais competitivas da carreira de Islam Makhachev em fevereiro deste ano, Alexander Volkanovski busca ir além neste sábado (21), na luta principal do UFC 294, em Abu Dhabi (EAU). Na tentativa de não deixar margem para interpretação dos juízes, o australiano busca um triunfo impactante diante do campeão dos pesos-leves (70 kg). E quem projeta o mesmo desfecho para o confronto é Israel Adesanya.

Através de seu canal do Youtube, o lutador nigeriano apostou suas fichas em um triunfo de 'The Great' sobre o pupilo de Khabib Nurmagomedov pela via rápida. De acordo com Adesanya, com a experiência de já ter competido contra Makhachev, Volkanovski tem bagagem o suficiente para surpreender o russo com um possível nocaute - mesmo tendo aceito o duelo com cerca de apenas dez dias de antecedência.

"O que estou sentindo é que esse é o momento em que ele faz isso com culhão e acaba com o Makhachev, o manda para uma estratosfera diferente onde todos terão que respeitar. Tipo, ele é esse cara. Volk é o cara. Ele sabe que pode fazer isso. Quando chegar no quarto ou quinto round, vejam o Volk não se cansando. Não acho que vá durar tanto. Sinceramente acho que (acaba) no terceiro round, talvez segundo, mas aposto no terceiro. Volk vai pará-lo. Pegar ele com um golpe, derrubá-lo e usar o ground and pound até o final. Se ele o finalizar, seria insano para c***, mas acho que Volk vai acertá-lo, derrubá-lo e acabar com ele", projetou Izzy.