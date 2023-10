Substituto de Do Bronxs, Volkanovski bate o peso e confirma revanche pelo cinturão do UFC

No co-main event do UFC 294, Kamaru Usman e Khamzat Chimaev também não demoraram a registrar seus pesos e confirmarem a aguardada disputa. O nigeriano, por sinal, substituiu o brasileiro Paulo Borrachinha para fazer sua estreia na categoria dos médios. Mesmo aceitando o desafio na semana passada, Usman registrou 83.7 kg, cerca de 700 gramas abaixo do limite.

Com 84.1 kg, Chimaev ficou entre o limite exigido para disputas válidas pelo cinturão e a marca estipulada para duelos válidos pelo título. Por sinal, ao menos de acordo com Dana White, presidente do UFC, o vencedor deste confronto deve encarar Sean Strickland pelo posto de campeão da categoria.

Brasileiros no peso

Com três atletas escalados para este evento, o esquadrão brasileiro não teve dificuldades para confirmar sua presença no show. Meio-pesado embalado por vitórias no octógono, Johnny Walker subiu na balança com 92.9 kg e se credenciou para a disputa contra o duro Magomed Ankalaev, número dois do ranking, que se pesou com cerca de 500 gramas a mais.

Campeão do TUF Brasil 3, Warlley Alves, que perdeu suas duas últimas lutas no evento, sobe de categoria para encarar o favorito Ikram Aliskerov, em duelo que pode definir seu futuro na organização. Com 84.1 kg, o carioca registrou cerca de 200 gramas a menos do que o rival russo.

Por fim, Bruno Blindado, que faz a primeira luta do card, busca reverter a má fase na carreira. Com três derrotas em suas quatro últimas apresentações, o atleta bateu os mesmos 84.3 kg do oponente Sharabutdin Magomedov e avançou para a disputa.