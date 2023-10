Saiba como assistir o UFC 294, liderado pela disputa de título entre Makhachev e Volkanovski

Um ano depois, o Ultimate está de volta a Abu Dhabi (EAU). Neste sábado (21), o UFC promove sua edição de número 294, liderada por Islam Makhachev vs Alexander Volkanovski - superluta entre campeões que coloca o título dos pesos-leves (70 kg) em jogo, que será transmitida pelo 'Fight Pass' - plataforma de streaming da entidade - a partir das 11 horas (horário de Brasília).

As duas lutas principais do evento sofreram mudanças de última hora, ambas envolvendo a saída de atletas brasileiros do card. No main event, Charles Do Bronxs sofreu uma lesão antes de embarcar para Abu Dhabi e decidiu se retirar da disputa contra Makhachev, que seria válida pelo cinturão peso-leve do UFC. Em seu lugar, a organização escalou o australiano Alexander Volkanovski, campeão dos penas (66 kg), que tentará conquistar seu segundo título na liga.

Já a co-luta principal perdeu o mineiro Paulo Borrachinha restando poucos dias para a realização do show. O ex-desafiante ao cinturão peso-médio (84 kg) foi impedido de competir no sábado após travar batalha com uma infecção bacteriana no cotovelo, que o levou à mesa de cirurgia três vezes nas últimas semanas. Escolhido para ocupar a vaga do brasileiro, o ex-campeão meio-médio (77 kg) Kamaru Usman sobe de categoria para enfrentar o invicto Khamzat Chimaev.