Makhachev responde Jon Jones após desentendimento: "Vou bater todos os recordes"

Islam Makhachev luta contra Alexander Volkanovski novamente neste sábado (21), em Abu Dhabi (EAU), e busca tornar o rival seu freguês no MMA, mas, de forma surpreendente, bate de frente com uma estrela da companhia diferente fora do octógono. Tudo porque no 'media day' do UFC 294, realizado na última quarta-feira (18), o campeão do peso-leve (70 kg) provocou Jon Jones e foi respondido pelo dono do cinturão do peso-pesado. Agora, o russo levou a discussão com 'Bones' a um novo round.

O desentendimento entre os atletas se deu porque Makhachev, que aceitou enfrentar Volkanovski no lugar de Charles 'Do Bronx' com dez dias de antecedência para a realização do UFC 294, utilizou tal fato para provocar o americano. Em 2012, período no qual dominava os meio-pesados (93 kg) da companhia, Jones recusou enfrentar Chael Sonnen em cima da hora após Dan Henderson, seu oponente original, se lesionar, cancelando assim o show de número 151 da empresa. O russo ainda contestou o fato do novo rival liderar o ranking peso-por-peso da liga após vencer uma luta depois de ficar sem atuar por três anos.

Sem perder tempo, Jones fez pouco caso do amigo de Khabib Nurmagomedov, informando que seu foco, há tempos, passou a ser Stipe Miocic, em superluta programada para acontecer em novembro. Ciente de sua grandeza no MMA, o campeão do peso-pesado foi além e encorajou a nova geração de lutadores a superar seus feitos no UFC no octógono e não na base do 'trash talk'. Portanto, ao ser perguntado por um jornalista sobre o que achou da resposta de 'Bones', Makhachev não só topou o desafio do mesmo, como também prometeu marcar época no esporte.