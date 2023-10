Johnny Walker promete surpreender Ankalaev no UFC 294: "Botar ele para baixo"

De olho no cinturão até 93 kg

Quando derrotou Anthony Smith, em maio deste ano, Walker igualou sua melhor sequência dentro do UFC. Mas agora, com uma versão mais madura, o brasileiro pode estar a apenas mais um triunfo da aguardada chance pelo cinturão da categoria. Desta forma, apesar do foco total no duelo contra Ankalaev em Abu Dhabi (EAU), Johnny já faz planos para o futuro.

"Ele é o número 2 do mundo, excelente lutador, já lutou pelo cinturão. É o segundo homem mais perigoso da categoria no mundo. Tem que respeitar, o cara tem bagagem. Só tem uma derrota no UFC. Vai ser uma luta bem excitante para os fãs e para mim também. Vou lutar com um cara de nível muito alto, estou animadão. Se Deus quiser (title shot com vitória). Venho de três vitórias, com mais uma sobre o número 2... Bater em um dos caras mais perigosos da categoria. O que querem mais depois dessa? É title shot mesmo. Luta pelo cinturão. Passando dele, espero que seja uma luta pelo título", explicou o brasileiro.

Com a saída de Charles Do Bronxs e Paulo Borrachinha às vésperas do UFC 294, Johnny se tornou o brasileiro mais bem posicionado no card com sede em Abu Dhabi. Além do meio-pesado, outros dois representantes entram em ação neste sábado pelo 'Esquadrão Brasileiro': Bruno Blindado e Warlley Alves.