Dillon Danis alega ter recebido mais de R$ 5 milhões por luta de boxe contra Logan Paul

No último sábado (14), Dillon Danis foi derrotado na sua estreia no boxe, por desqualificação, em duelo contra Logan Paul, na Inglaterra. O combate contra o youtuber, entretanto, parece ter rendido uma boa recompensa financeira ao amigo e parceiro de treinos de Conor McGregor. Em entrevista ao programa 'Piers Morgan Uncensored', o faixa-preta de jiu-jitsu alegou ter recebido uma quantia milionária para enfrentar seu desafeto.

De acordo com Danis, sua bolsa para o embate contra Logan Paul foi de mais de 1 milhão de dólares (R$ 5 milhões). O assunto surgiu após o entrevistador questionar se o lutador norte-americano cumpriria com sua parte na aposta feita entre ele e o youtuber antes do confronto acontecer.