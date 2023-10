Dana White minimiza ausências de Charles do Bronxs e Paulo Borrachinha no UFC 294

"Os comentários desde que anunciamos essas lutas foram além do alcance. Eu estava dizendo para esses caras que eles são a razão de todo mundo amar o esporte. Esses caras aceitaram lutar em cima da hora, são duas das maiores lutas. Meio-médios número um do mundo contra o número quatro e a revanche que todos queriam ver acontece em cima da hora. O que mais você poderia pedir? Não posso dizer o suficiente sobre todos esses caras. É simplesmente incrível, eu amo essa m***. A mentalidade entre os camps e os lutadores agora é completamente diferente do que era no passado", declarou o cartola.

O que vale o UFC 294?

Na luta principal do evento, Makhachev e Volkanovski fazem aguardada revanche entre campeões do UFC. O amigo de Khabib Nurmagomedov é o líder do peso-leve (70 kg) e coloca seu cinturão em jogo pela segunda vez contra 'The Great', detentor do título do peso-pena (66 kg). No primeiro embate entre eles, realizado em fevereiro, na Austrália, o russo venceu 'The Great' por decisão unânime. Já Kamaru Usman e Khamzat Chimaev, ex-meio-médios (77 kg), vão definir quem será o próximo a disputar o objeto mais valioso do peso-médio (84 kg) contra Sean Strickland.