Chimaev recorda falso diagnóstico de câncer durante batalha contra Covid-19

"Aquele momento foi difícil. Quando eu disse isso naquela época, o médico tinha me falado que eu tinha câncer. Foi por isso que eu disse que tinha me aposentado. Eu não sabia o que dizer para minha família, não sabia o que dizer para as pessoas. Aí verificamos novamente e o outro médico disse: 'Não, você não tem câncer'. (Mas) você ainda está tossindo sangue e pensa que está acabado", recordou Khamzat, antes de continuar.

"Uma vez que o médico fala uma coisa para você isso fica na sua cabeça. E você vai para casa e continua tossindo sangue: 'Vou para casa e amanhã é o meu fim'. Quando o médico falou isso, eu olhei para o meu empresário e disse: 'Não vai ter mais dinheiro, irmão' (risos). Ele estava estressado e pulou no médico: 'O que você está falando?'. Eles trouxeram outro médico e ele disse: 'Não é câncer, é Covid'. Foi duro", finalizou.

Oportunidade de ouro

Visto desde sua estreia no Ultimate, em 2020, como uma das grandes promessas de futuro campeão da liga, Khamzat Chimaev terá, neste sábado, sua maior oportunidade de finalmente chegar ao topo da organização. Depois de se aproximar de uma disputa de título na divisão dos meio-médios (77 kg), onde chegou a ocupar uma vaga no top 3 do ranking, o russo - com problemas para bater o limite de peso exigido na categoria, subiu para os pesos-médios e, diante de Kamaru Usman no UFC 294, pode garantir seu primeiro 'title shot' na carreira.