Chimaev mostra irritação com pergunta de fã sobre Borrachinha em coletiva pré-UFC 294

Khamzat Chimaev tem novo adversário no UFC 294, mas segue incomodado com Paulo 'Borrachinha', principalmente com sua saída do evento. Como o brasileiro sofreu uma grave lesão no cotovelo e passou por cirurgias no local, ficou impossibilitado de atuar contra o russo neste sábado (21), em Abu Dhabi (EAU), e foi substituído por Kamaru Usman. De qualquer forma, 'Borz' não aliviou para o desafeto.

Tanto que na coletiva de imprensa pré-UFC 294, realizada na última quinta-feira (19), Chimaev não escondeu a irritação com a pergunta de um fã à Dana White sobre 'Borrachinha'. Antes mesmo do líder da companhia responder sobre como ficaria a situação do brasileiro após sua saída da luta, 'Borz' pediu para o nome do rival não ser mencionado e bateu com o microfone na mesa, em protesto. Vendo o cartola defender Paulo, garantindo que o drama vivido por ele era real, Khamzat, contrariado, afirmou que o desafeto não lutou por medo.

"Não faça perguntas sobre essa m***. O cara foi para casa. Ele se cagou. Eu precisava daquele cara aqui, eu ferraria com ele. Seja honesto, irmão (Dana White), ele se cagou. É por isso que ele correu. Ele está se escondendo de mim em hotéis", declarou o lutador.