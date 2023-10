Charles Do Bronxs defende saída do UFC 294: "Não é sobre dinheiro, é sobre legado"

Restando pouco mais de uma semana para sua revanche contra Islam Makhachev, que estava prevista para acontecer no 'main event' do UFC 294, neste sábado (21), Charles Oliveira sofreu um corte profundo no supercílio no seu último treino antes de embarcar para Abu Dhabi (EAU) e se viu obrigado a cancelar o compromisso. A decisão de se retirar da disputa pelo título peso-leve (70 kg) do Ultimate, apesar de frustrante, foi tomada por 'Do Bronxs' e sua equipe visando preservar o legado do ex-campeão.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Charles Do Bronxs - que abriu o jogo e explicou com detalhes como a lesão ocorreu - defendeu a decisão de cancelar sua participação no UFC 294. O ex-campeão ressaltou que o risco de não poder competir contra Makhachev no melhor de sua capacidade foi crucial na escolha.

Financeiramente estabilizado, principalmente depois da ascensão na carreira que o levou a conquistar o cinturão peso-leve do Ultimate em 2021, Charles garante que a questão financeira sequer foi levada em conta. Por outro lado, a recomendação médica, seguida por ele, citava o pouco tempo de cicatrização do corte como o grande empecilho para que o paulista subisse no octógono neste sábado em condições de igualdade com o rival russo.