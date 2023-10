Charles Do Bronxs aponta chave da vitória em Makhachev vs Volkanovski no UFC 294

Sem torcida

O resultado da revanche entre Islam e Alexander pode, no entanto, influenciar nos rumos do futuro próximo de Charles no UFC. Caso o australiano saia vencedor, o placar da rivalidade contra o russo ficará empatado e uma trilogia entre eles passa a ser provável. Além disso, como também detém o cinturão dos penas, Volkanovski poderia 'travar' a categoria até 70 kg do Ultimate e adiar os planos do brasileiro de retomar o posto de campeão peso-leve.

Os possíveis cenários desfavoráveis com uma vitória de Volkanovski neste sábado, entretanto, não parecem afetar Charles Oliveira. Mesmo com a chance de interferência no seu futuro, o ex-campeão descarta qualquer preocupação ou torcida por um resultado específico no duelo do UFC 294.

"O UFC é muito imprevisível. Não existe isso: 'Se esse vencer, vai ter a trilogia. Se aquele vencer...'. É muito sobre aquilo que vende muito, aquilo que o UFC acha que vende. Se esse cara vende e aquele vende, faz acontecer. Então, na realidade, a gente só tem que assistir, que com certeza vai ser uma grande luta, e pensar no próximo passo. Assim que acabar deixar meu empresário bater cabeça e negociar para ver o que vai acontecer", sentenciou.

Número 1 do ranking peso-leve do Ultimate, Charles Do Bronxs estava escalado para enfrentar Islam Makhachev, em revanche válida pelo cinturão da categoria, neste sábado. Porém, um choque de cabeças com um companheiro de equipe no último treino no Brasil antes de viajar para Abu Dhabi tirou a chance do ex-campeão vingar a derrota sofrida para o russo em outubro do ano passado e tentar retomar o controle da divisão.