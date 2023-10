Mike Perry enfrenta ex-campeão do UFC na luta principal principal do Bare Knuckle 56

Escalado como reserva para o duelo entre Logan Paul e Dillon Danis, Mike Perry não precisou colocar seus serviços à disposição, uma vez que o confronto se concretizou no ringue. Mas agora, o ex-UFC tem um compromisso oficial agendado para o Bare Knuckle 56. Uma das estrelas da liga de boxe sem luvas, 'Platinum' faz a luta principal do card contra o ex-campeão peso-leve (70 kg) do Ultimate, Eddie Alvarez.

O combate, que lidera o show com sede em Salt Lake City (EUA) e agendado para o dia 2 de dezembro, foi anunciado pela própria organização, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). O co-main event do show também será protagonizado por dois ex-combatentes do UFC: Ben Rothwell e Todd Duffee, que se enfrentam pela divisão dos pesos-pesados.