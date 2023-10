Makhachev sugere revanche entre Do Bronxs e Gaethje pelo title shot

"Vou vencer o Volkanovski agora e tenho dois adversários, Gaethje e Charles. Acho que eles têm que lutar de novo e quem vencer, eu venço. Não importa. É só o UFC me ligar que estarei pronto", declarou o campeão do peso-leve, no 'media day' do UFC 294, realizado nesta quarta-feira (18).

Histórico de Makhachev no MMA

Islam Makhachev, de 31 anos, se consolidou como o melhor lutador do peso-leve do UFC. Atualmente, o russo é o campeão da categoria, o terceiro colocado no ranking peso-por-peso e possui 12 vitórias seguidas. Em sua trajetória na companhia, o atleta foi apontado por parte da comunidade do MMA como uma espécie de novo Khabib Nurmagomedov, seu amigo, por conta do estilo de luta e dominância no octógono. Seus triunfos mais importantes foram sobre Alexander Volkanovski, Arman Tsarukyan, Bobby Green, Charles 'Do Bronxs', Dan Hooker, Davi Ramos, Drew Dober, Gleison 'Tibau' e Thiago Moisés.