Kickboxing e MMA! WGP e Fight Music Show fecham parceria para evento em Curitiba

Duas importantes organizações do cenário nacional de eventos de artes marciais - o Fight Music Show e o WGP Kickboxing - firmaram uma parceria e promoverão uma edição especial no próximo dia 29 de outubro, em Curitiba (PR). O 'FMS Fight Night 2 Powered By WGP Studio 3' contará com lutas de MMA para abrir a noite, seguidas de duelos de kickboxing para encerrar o espetáculo.

Como o próprio nome já diz, o show será uma junção da 3ª edição do WGP Studio com o 2º evento do FMS Fight Night - versões das entidades que buscam dar oportunidades e revelar novos talentos dos esportes de combate. Ao todo, o 'FMS Fight Night 2 Powered By WGP Studio 3' terá 11 lutas, sendo seis de MMA e cinco de kickboxing.

Na parcela do show dedicada ao kickboxing, um GP da divisão dos meio-médios será disputado. O vencedor do torneio receberá a chance de competir no Challenger GP da categoria em uma edição numerada do evento. Já o lutador de MMA que tiver a melhor atuação da noite garantirá uma vaga no Fight Music Show 4, programado para acontecer em 2024.