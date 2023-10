Kamaru Usman nega rumor sobre lesão em treino aberto do UFC 294

Escalado de última hora para substituir Paulo Borrachinha no combate contra Khamzat Chimaev, pelo co-main event do UFC 294, Kamaru Usman viu sua participação no evento marcado para este sábado (21), em Abu Dhabi (EAU), ser colocada em xeque na quarta-feira. Mas, de acordo com o ex-campeão dos meio-médios (77 kg), tudo não passou de um mal-entendido.

Tudo começou quando Usman - ao lado de Justin Gaethje - participava do treino aberto do UFC 294. Durante o compromisso promocional, o nigeriano aplicou uma queda no parceiro de equipe e, ainda no solo, pareceu dizer que algo havia 'estourado'.

Ao se levantar do chão, o desconforto que o ex-campeão aparentava sentir no joelho esquerdo também deixou a comunidade do MMA apreensiva. Após o rumor se espalhar, no entanto, Usman foi rápido para - através de um vídeo publicado no seu canal do 'Youtube' - negar qualquer lesão sofrida no treino aberto e disparar contra os que acreditaram na suposta 'fake news'.