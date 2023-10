Islam Makhachev usa contexto do UFC 294 para alfinetar Jon Jones; americano rebate

Islam Makhachev precisou tomar uma importante decisão ao aceitar enfrentar, de última hora, Alexander Volkanovski, que substituiu Charles Do Bronxs, lesionado. Negar a proposta e não competir no UFC 294, porém, nunca foi uma possibilidade, ao menos de acordo com o russo. Elogiado pela postura, o campeão peso-leve (70 kg) usou o contexto por trás do card com sede em Abu Dhabi (EAU) para alfinetar Jon Jones que, no passado, quando passou por uma situação similar, agiu de forma diferente do pupilo de Khabib Nurmagomedov.

Durante o media day do evento, realizado na quarta-feira (18), Makhachev relembrou o fatídico caso do UFC 151. À época, em 2012, Jon Jones lideraria o evento em um duelo contra Dan Henderson, mas viu o rival se lesionar às vésperas do show e o Ultimate lhe oferecer Chael Sonnen como opção. Ao contrário do que Islam fez com Volkanovski, o então meio-pesado (93 kg) recusou competir contra o falastrão americano com apenas alguns dias de preparação. O imbróglio ultimamente culminou no cancelamento do card e, naquela ocasião, 'Bones' foi extremamente criticado por Dana White.

"Isso é o que campeões do UFC têm que fazer. Se você é um campeão de verdade, você tem que aceitar a luta, não importa com quantos dias e nem contra quem será. Não fazer como o seu campeão peso-por-peso, quando lhe deram o Chael Sonnen. Se você é realmente um campeão, tem que lutar. Eles colocam ele (Jon Jones) como o número 1 agora, mas quem ele venceu nas últimas cinco lutas? Não tem nomes entre os tops peso-por-peso. Sobre o ranking, é tudo palhaçada, não sigo isso mais por conta da última vez que o venci (Volkanovski). Na última luta, era número 2 vs número 1. Se você vence o número 1, você tem que virar o primeiro, não sei quem faz esses rankings", provocou Islam.