Fisioterapeuta exalta resiliência de Borrachinha e estipula data para retorno ao UFC

Depois que foi oficialmente retirado do UFC 294, Paulo Costa recebeu inúmeras críticas dos fãs, talvez pela alta expectativa criada em torno do duelo contra Khamzat Chmaev. No entanto, não faltou vontade e entrega por parte do brasileiro para tentar se manter no card com sede em Abu Dhabi (EAU). Ao menos é isso que garante Roberto Freitas, fisioterapeuta esportivo especializado no MMA e que trabalha com Borrachinha há cerca de cinco anos.

Em entrevista exclusiva à Ag Fight, Roberto destacou a resiliência de Borrachinha durante o período repleto de adversidades. De acordo com o fisioterapeuta, o brasileiro se mantinha ativo nos treinos com exercícios adaptados, mesmo após a primeira cirurgia e ainda com pontos na região do cotovelo. No entanto, a bactéria se mostrou resistente aos antibióticos prescritos pelos médicos e, após a segunda intervenção cirúrgica, a esperança de se manter no UFC 294 baixou consideravelmente.

"Foram 36, 38 dias de trabalho muito intenso para que ele pudesse voltar. Ele tinha uma lesão na bursa, uma inflamação. Foi tomando uma proporção que eu até me assustei um pouco (...) Ele continuou treinando, lembro que ele treinou muito wrestling, defendendo queda com o braço, não usava o braço da cirurgia, 'jabeando' muito, dando chutes, mesmo assim mantendo o treino com os pontos, fazendo treinamento físico. Acredito que por dia, trabalhava com ele de oito a dez horas. Na primeira cirurgia, a gente estava 100% na luta (...) Passamos por coisas impensáveis que é um cara conseguir treinar com 10 pontos e não machucar durante esse treinamento", relembrou Freitas.