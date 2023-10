Dana White defende Borrachinha durante coletiva do UFC 294: "Lesão séria"

Se os astros que lideram o UFC 294 não brilharam durante a coletiva de imprensa do evento, realizada nesta quinta-feira (19), coube a Dana White roubar a atenção ao longo da cerimônia ao responder uma das perguntas que lhe foram direcionadas. O presidente do Ultimate saiu em defesa de Paulo Borrachinha que, lesionado, deixou o card com sede em Abu Dhabi (EAU) a poucos dias de sua realização. A postura do cartola surpreendeu, já que o lutador brasileiro não possui a melhor das relações com a alta cúpula da liga.

Em determinado momento da coletiva, Dana foi questionado sobre a situação de Borrachinha, que foi substituído por Kamaru Usman às vésperas do show. E, apesar das críticas direcionadas ao brasileiro por conta de sua saída do card, o presidente do UFC defendeu o peso-médio (84 kg), ao ratificar a gravidade da contusão presente em seu cotovelo.

"Sei que não deve ser uma resposta popular para ele (Chimaev) agora... Paulo Costa pode ser um pé no saco às vezes, sem dúvida, mas ele está gravemente lesionado. Ele tem uma lesão séria e precisa cuidar do seu cotovelo. Ele teve uma infecção por estafilococos imensa. É legítimo (a lesão). Se não fosse legítimo, eu seria o primeiro a dizer. Absolutamente verdade, esse cara está machucado seriamente, e ele precisava fazer o que o que precisava ser feito. Sei que não é uma resposta popular para Khamzat, mas é a verdade", ponderou o cartola.