Chimaev minimiza surpresa por Borrachinha sair de luta e cogita enfrentá-lo no futuro

Ao que parece, Khamzat Chimaev não está disposto a deixar a rivalidade com Paulo 'Borrachinha' esfriar. Originalmente, 'Borz' enfrentaria o desafeto no UFC 294, evento programado para acontecer neste sábado (21), em Abu Dhabi (EAU), mas uma grave lesão no cotovelo tirou o brasileiro da luta. E se enganou quem achou que o russo ficou surpreso com a saída do desafeto do show.

No 'media day' do UFC 294, realizado nesta quarta-feira (18), Chimaev fez questão de provocar 'Borrachinha', apontando que já esperava esse desfecho desde o momento que a luta foi oficializada pelo UFC por conta de seu histórico na empresa. No passado, em 2021, o brasileiro deixou o combate contra Robert Whittaker por conta de um forte resfriado e, em 2022, em outra oportunidade, alegou que nunca assinou um contrato para enfrentar o australiano em uma nova data - situação similar a que ocorreu com Paulo no possível duelo contra Jared Cannonier.

Não satisfeito, Chimaev, mesmo ciente da gravidade da lesão de 'Borrachinha', afirmou que ele deu sorte por sair da luta, pois, no octógono, sua situação ficaria ainda pior. De todo modo, apesar da rivalidade, o russo deseja melhoras ao atleta e já abre as portas para enfrentá-lo no futuro.