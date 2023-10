Charles Do Bronxs relembra "corte profundo" que o tirou do UFC 294

Há pouco mais de uma semana, os fãs brasileiros levavam um balde de água fria com a notícia de que Charles Do Bronxs havia sido retirado do UFC 294 após se lesionar às vésperas do evento. Além da oportunidade de vingar a derrota sofrida para Islam Makhachev, o ex-campeão dos pesos-leves (70 kg) perdeu a chance de reconquistar o cinturão que já foi seu. Em meio ao caos e cercado de críticas e mensagens de apoio, o maior finalizador da história do Ultimate explicou com riqueza de detalhes o incidente que o retirou do card com sede em Abu Dhabi (EAU).

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Charles negou que poderia estar praticando uma atividade mais intensa às vésperas do UFC 294. De acordo com o brasileiro, o incidente não passou de uma fatalidade, ao seu ver, inevitável. No último treino no Brasil antes de viajar para Abu Dhabi, Do Bronxs revelou que, ao tentar defender uma tentativa de queda do seu sparring na ocasião, acabou escorregando. O imprevisto gerou um choque de cabeças entre os dois e um prejuízo incalculável para o faixa-preta.

"No último treino aqui no Brasil para podermos ir embora para Abu Dhabi, para minha luta. A gente estava fazendo um treino de sparring e movimentação. Todo mundo sabe como é o treino na Chute Boxe. Mas nem estava tão forte, porque era mais movimentação. As pessoas que estavam treinando comigo estavam ao máximo tentando replicar o que o Islam faria na luta. No último round, ele entrou nas minhas pernas, tentei defender. Mas acabei escorregando e teve um choque de cabeças. Aí abriu um corte, que além de grande foi muito fundo. E isso acabou me tirando da luta, do card, do UFC Abu Dhabi. Seria um card onde iria lutar pelo título. Fiquei muito triste, chorei, fiz tudo que tinha que fazer", explicou Charles.