Volkanovski revela lição aprendida em primeira luta contra Makhachev no UFC

Derrotado por Islam Makhachev em fevereiro, na Austrália, Alexander Volkanovski tem em mãos a chance de acertar as contas com o rival. Neste sábado (21), em Abu Dhabi (EAU), o campeão do peso-pena (66 kg) encara o detentor do título do peso-leve (70 kg) novamente e, mesmo assumindo a luta em cima da hora, como substituto de Charles 'Do Bronx', garante ter condição de se vingar justamente por conta da experiência anterior contra ele.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Volkanovski destacou que aprendeu com a primeira luta contra Makhachev e identificou que o fato de ter respeitado o rival em demasia foi preponderante em sua derrota. Portanto, o australiano assegura que tal erro não vai se repetir em ação, até porque vai para a revanche sem ter uma preparação adequada. Por aceitar substituir Charles contra o russo faltando dez dias para o UFC 294 ser realizado, 'The Great' adianta que não tem outra saída, a não ser partir para o ataque desde o início do combate.

"Obviamente, demonstrei muito respeito por ele e ele merece esse respeito, mas eu poderia ter confiado em mim um pouco antes. Desta vez, pelo menos eu consegui entender isso, porque agora é o momento perfeito. Não posso me dar ao luxo de dar esse respeito para ele. Preciso ir lá e acabar com a luta. Sinto que posso aguentar os cinco rounds de qualquer maneira, mas não vou me preocupar com isso. Quero fazer uma declaração, que será enorme para o legado e que fará as pessoas falarem", declarou o campeão do UFC.