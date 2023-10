Norma Dumont revela mudanças para mudar de categoria no UFC

"Quando começaram os rumores de que a divisão (até 66 kg) poderia fechar, a gente começou a fazer um trabalho para voltar, descendo a massa magra principalmente. A gordura também, lógico, ainda tem gordura para tirar - a gente vai bater esse peso atualmente só com gordura e água na reta final. Mas 1,5 kg de massa que a gente tinha acima, a gente cortou já nesses últimos três anos de UFC", explicou Norma, antes de continuar.

"Tanto que nas duas últimas lutas eu bati o peso muito tranquila. Eu desidratei 1,5 kg a 2 kg só. E fiz dieta restrita mesmo basicamente só nas duas últimas semanas. Porque a gente já vem mudando os treinos - evitando treino de força máxima, fazendo treino mais voltado para VO2, mais cardio. Então, eu comecei a ficar mais magra porque a gente já sabia da possibilidade do fechamento da divisão", contou.

Aprendizado no PI

A tentativa de mudar para o peso-galo, uma categoria com muito mais oportunidades de enfrentamentos, dado à maior quantidade de atletas, vem de longa data, antes mesmo da então campeã das divisões até 61 e 66 kg, Amanda Nunes, se aposentar - o que praticamente decretou a extinção dos penas. Porém, no passado, mesmo com o auxílio de profissionais renomados do UFC PI (Instituto de Performance do Ultimate), Norma encontrou dificuldades no corte de peso.

Da experiência com o PI, no entanto, a lutadora e Johnny Vieira - seu marido e treinador - tiraram boas lições, como o aumento de atividades buscando o volume máximo de oxigênio que o corpo consome durante o exercício físico (VO2), que aumenta o condicionamento do atleta, e a adequação de uma dieta mais restritiva, a fim de diminuir o peso, mesmo em off, da mineira.

"Existe adaptação da dieta e corte de peso. Antes eu cortava muito peso, já era natural meu cortar 6, 7 kg. Quando a gente começou com o PI, a gente tentou os métodos deles, e não foi muito bom para mim, porque até o 66 eu estava batendo com dificuldade usando o método do PI. Não quer dizer que está certo ou errado, quer dizer que para mim não deu muito certo. A própria dieta do PI não foi muito boa para mim. Era muita comida comparado com o que eu como hoje. Hoje eu como bem, mas eu diminui quase pela metade a quantidade de carboidrato que o PI me dava", recordou Norma, antes de completar.