Norma Dumont reclama de 'fãs tarados' nas redes sociais

As redes sociais podem ser usadas para o bem e para o mal. No caso de figuras públicas, como a lutadora do UFC Norma Dumont, a interação com os fãs através da internet pode extrapolar os limites do aceitável e chegar a níveis desagradáveis, que beiram o assédio.

Dona de um currículo respeitável dentro do principal evento de MMA do mundo, Norma se destaca dentro e fora dos octógonos. Além do talento para a luta, a mineira - número 11 do ranking peso-galo (61 kg) do UFC - também chama a atenção pela beleza.

O problema é que, mesmo que a lutadora não busque explorar esse aspecto nas suas redes sociais, muitos seguidores utilizam o canal de comunicação direta pela internet para fazer comentários inconvenientes. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Norma brincou com o crescimento das aparições de 'fãs tarados' nas suas publicações no 'Instagram' e afirmou que lida bem com a incômoda situação.