McGregor se livra de acusações criminais por suposto caso de violência sexual nos EUA

Em junho de 2023, Conor McGregor se envolveu em uma das maiores polêmicas de sua vida ao ser acusado de cometer violência sexual contra uma mulher após um jogo das finais da NBA, em Miami (EUA). Mas, ao que tudo indica, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC não precisa mais se preocupar com o incidente. Afinal de contas, o astro irlandês se livrou das acusações criminais e não responderá judicialmente pelo caso.

A informação foi dada em primeira mão pelo 'TMZ Sports'. De acordo com documentos obtidos pelo portal, os promotores envolvidos no caso alegaram que havia "evidências insuficientes", bem como "testemunhas contraditórias" para provar, de fato, que McGregor teria cometido violência sexual contra a suposta vítima. Advogada de Conor, Barbara Llanes celebrou o fim das investigações.

"Após uma investigação minuciosa, incluindo uma análise de vídeos e entrevistas com testemunhas oculares, as autoridades concluíram que não há nenhum caso a prosseguir contra o meu cliente, Conor McGregor. Em nome do meu cliente, da sua família e dos seus fãs, estamos satisfeitos que isso tenha acabado", declarou a advogada do irlandês, ao 'TMZ Sports'.