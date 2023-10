Makhachev afirma que Khabib venceria "facilmente" campeão do UFC em possível volta ao MMA

Em outubro de 2020, Khabib Nurmagomedov anunciou sua aposentadoria do MMA ainda no auge de sua carreira, após uma nova defesa de título no peso-leve (70 kg) do UFC e com o cartel invicto. Talvez por isso, o ex-campeão da categoria frequentemente vê seu nome ligado a discussões sobre um possível retorno às competições. E, na visão de Islam Makhachev, seu amigo e parceiro de treinos, 'The Eagle' teria sucesso caso decidisse voltar a atuar.

Em publicação na sua conta oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Makhachev foi além e afirmou que, caso Khabib saísse da aposentadoria, venceria com tranquilidade o atual campeão do peso-médio (84 kg) Sean Strickland. Vale destacar que, além de Islam liderar atualmente a divisão dos leves do UFC, um hipotético retorno de Nurmagomedov ao octógono provavelmente se daria em uma ou duas categorias acima da que dominou antes de pendurar as luvas, já que 'Eagle' teve uma visível mudança física nos três anos afastado das competições.

"Hoje eu fui perguntado: 'Khabib pode voltar e vencer Sean Strickland em uma luta de título?'. Eu posso confiantemente responder que ele pode fazer isso facilmente. Faz três anos desde que Khabib se aposentou, mas ele nunca falta uma sessão de treinamento. Eu posso dizer sem dúvida, se ele quiser, não vai ser esforço para ele", afirmou Islam, de acordo com a tradução do 'Red Corner MMA'.