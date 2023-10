Jiri Prochazka questiona estilo de Alex Poatan para o MMA

No dia 11 de novembro, Jiri Prochazka dividirá o octógono com um dos atletas mais gabaritados na área da trocação dentro do Ultimate: Alex Poatan. Mas se na luta em pé o lutador tcheco reconhece as credenciais de seu rival, nos demais departamentos das artes marciais mistas, 'Denisa', como é conhecido, parece questionar o real nível de habilidade do brasileiro.

Em entrevista ao canal 'Shak MMA', o ex-campeão meio-pesado (93 kg) do UFC exaltou o perigo que Alex representa quando está em pé dentro de uma luta. No entanto, Prochazka minimizou as habilidades de Poatan nos demais setores do MMA - sobretudo no seu estilo de jogo no grappling. Na visão do atleta tcheco, essa diferença de níveis configura seu próximo adversário como um artista marcial menos gabaritado.

"Para mim é uma grande história e um grande desafio. Tenho que dizer, o Alex não é um bom artista marcial tipo no chão, no wrestling. Mas uma coisa que ele sabe fazer e sabe o que fazer é a trocação. Será um prazer competir com ele em pé. Ele é bom na trocação, mas não é bom no wrestling e todas essas coisas. Ele está muito focado na trocação. Ele é muito bom nisso, mas nas outras coisas, nos outros estilos, ele não é bom. Não sou um wrestler tão bom para dizer isso, mas acho que sou melhor que ele. Não importa. É a minha opinião", analisou Jiri.