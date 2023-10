Fisioterapeuta descarta erro de Borrachinha para luta com Chimaev ser cancelada

Paulo Costa lida com uma situação das mais complicadas em sua carreira. Com um problema sério no cotovelo, o brasileiro saiu da luta contra Khamzat Chimaev, programada para acontecer neste sábado (21), em Abu Dhabi (EAU), e com o local infeccionado devido a bactéria estafilococos, passou pela terceira cirurgia. Acompanhando de perto o caso, Roberto Freitas, fisioterapeuta esportivo especializado em lutadores de MMA e que começou a trabalhar com 'Borrachinha' em 2018, deu seu parecer sobre o drama do atleta.

Após o UFC anunciar oficialmente a saída do brasileiro da luta contra Chimaev por conta da grave lesão em seu cotovelo, parte da comunidade do MMA criticou o lutador, o acusando de ter medo do adversário, e chegou a afirmar que ele não realizou os devidos cuidados para se manter saudável e chegar 100% inteiro para o compromisso. Contudo, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight, Roberto descarta que a lesão e o quadro de saúde de 'Borrachinha' tenham se agravado por algum erro ou descuido do próprio, de sua equipe ou dos médicos.

Pelo contrário, o profissional destacou que Paulo teve um comportamento exemplar, respeitando as orientações para se recuperar por completo. Roberto foi além e informou que o quadro de saúde do lutador se agravou por uma infelicidade do acaso.