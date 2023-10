Edson Barboza reconhece erro técnico no 1º round do UFC Vegas

Antes de entrar no octógono para protagonizar a luta principal do UFC Vegas 81, Edson Barboza tinha uma estratégia combinada com sua equipe para encarar Sodiq Yussuf. Mas, nos cinco minutos iniciais do confronto, o brasileiro admite que deixou o plano de lado e quase pagou caro por isso - sofrendo uma blitz e, por pouco não sendo nocauteado no round inicial. Após o confronto - que sofreu uma reviravolta a seu favor -, o peso-pena (66 kg) de Nova Friburgo reconhece que cometeu um grave erro técnico diante do rival nigeriano.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Edson destacou que a ideia central para o combate - sobretudo nos minutos iniciais - era evitar a chamada 'briga franca', por conta do ímpeto do adversário, conhecido por iniciar os duelos com o pé no acelerador. No entanto, o brasileiro acabou cedendo ao 'infight' e viu a luta quase escapar de suas mãos. Após sobreviver ao primeiro assalto, Barboza ouviu seus treinadores da American Top Team e voltou com a estratégia de baixo do braço para, assim, virar o embate nas etapas seguintes.

"O mais louco dessa história toda é que eu sabia que ele começava muito forte. Montamos um plano quase perfeito, foi o que fiz do segundo round até o final. Parte do plano era não ir para a briga franca. Sabia disso, pensei: 'Não preciso correr esse risco'. Não precisava ir para a briga franca e eu fui, e paguei o preço. Graças a Deus consegui me recuperar, mas foi um erro técnico meu. Minha equipe fez tudo direitinho. Eu acho que na emoção da luta ali, como um bom lutador, a gente gosta de brigar (risos). Quando ele começou a mandar as mãos para mim, mandei de volta e aconteceu o que aconteceu. Consegui sobreviver àquela pressão e terminar melhor que ele. Foram 25 minutos de uma guerra de verdade. Estou feliz com o resultado, todo o trabalho duro valeu a pena", admitiu o brasileiro.