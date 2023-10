Chimaev reconhece importância de luta contra Durinho no UFC: "Aprendi muito"

"Eu nunca vou dar uma previsão. Não posso dar uma previsão antes da luta. Todo mundo diz que vai fazer isso ou aquilo, mas no octógono tudo fica diferente. É por isso que não posso dar. Na luta contra Durinho, aprendi muitas coisas. Um soco e você pode cair. Meu plano de jogo contra Usman é estar focado do primeiro ao último segundo. Tenho uma mentalidade diferente no meu jogo agora", declarou o lutador.

Registro de Chimaev no MMA

Invicto no MMA, Khamzat Chimaev, de 29 anos, disputou seis lutas no UFC e impressionou em ação. O russo estreou pela organização em 2020 e suas vítimas nela foram John Phillips, Rhys McKee, Gerald Meerschaert, Li Jingliang, Gilbert 'Durinho' e Kevin Holland. Caso vença Kamaru Usman, 'Borz', quarto colocado no ranking dos meio-médios da companhia, deve disputar o cinturão do peso-médio na sequência.