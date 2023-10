Belal Muhammad alfineta Charles Do Bronxs após cancelamento de luta

Antes mesmo de ter sua revanche oficializada, Charles Do Bronxs deixava claro que não gostaria de enfrentar Islam Makhachev novamente em Abu Dhabi (EAU). Agora, após se lesionar e deixar o card do UFC 294, o brasileiro viu Belal Muhammad usar esse desejo prévio como uma ferramenta para alfinetar o maior finalizador da história do Ultimate. De acordo com o americano de origens palestinas, o ex-campeão peso-leve (70 kg) poderia ter se mantido no evento programado para o dia 21 de outubro caso, em sua visão, realmente estivesse sedento pelo embate em tais circunstâncias.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Belal opinou que Do Bronxs não tinha a intenção de lutar em Abu Dhabi. Além disso, 'Remember The Name', como é conhecido, usou o exemplo de Anthony Pettis que, em 2017, antes de enfrentar Dustin Poirier, sofreu um corte similar ao do brasileiro e, mesmo assim, optou por se manter no confronto. Na visão de Muhammad, se retirar do UFC 294 e, consequentemente da revanche contra Makhachev, foi uma escolha exclusiva de Charles.

"Charles conseguiu o que queria. Ele não vai lutar em Abu Dhabi. Como lutador, você entende o jogo, ok? O treino é a parte mais dura. Mas, na maior luta da sua vida, maior revanche, você tem um corte dez dias antes da luta em sua sobrancelha. Tipo, com quem você está treinando, irmão? Já estive em treinos, já vi acontecer. Anthony Pettis, uma semana antes de sua luta com Dustin Poirier, ele abriu a sobrancelha. Fiquei tipo: 'Por que isso aconteceu uma semana antes da luta?'. O mundo não sabia. Anthony passou por cirurgia, tomou pontos. (A região) abriu na luta. Mas mesmo assim ele foi lá e lutou. Para mim, Charles nunca quis ir para Abu Dhabi, não queria lutar em território inimigo. Estou dizendo que ele fez de propósito? Quem sabe? Mas ele escolheu não lutar", alfinetou Belal.