Após estreia nos médios, Michel Pereira detona rival por luta cancelada no UFC: "Covarde"

No último sábado (14), Michel Pereira estreou com o pé direito no peso-médio (84 kg), ao nocautear Andre Petroski no card principal do UFC Vegas 81. Apesar de ter iniciado sua trajetória na nova categoria da melhor forma posssível, o 'Paraense Voador' parece ainda se incomodar com o episódio que culminou na sua subida de divisão.

Em julho deste ano, Michel - à época sem lutar há mais de um ano - teve problemas no corte de peso e falhou na balança na véspera do combate marcado contra Stephen Thompson, que faria parte do card do UFC 291. Cerca de 1,3 kg acima do limite da categoria dos meio-médios (77 kg), o brasileiro viu 'Wonderboy' recusar enfrentá-lo e sua oportunidade de subir no ranking da divisão até 77 kg do Ultimate ir por água abaixo.

O episódio decretou o fim da trajetória do 'Paraense Voador' nos meio-médios e, ainda que tenha vencido sua estreia no peso-médio do UFC, Michel não esconde a frustração por não ter lutado contra o americano. Em entrevista ao 'The MMA Hour', o brasileiro classificou a atitude de Thompson como "covarde", apesar de reconhecer que seu erro deu ao rival o direito de tomar tal decisão.