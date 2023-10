Sterling responde Cormier e mira duelo com Max Holloway nos pesos-penas

Apesar de ter forte interesse em vingar sua derrota para Sean O'Malley, Aljamain Sterling também traça rotas alternativas para o futuro de sua carreira. Um dos planos do ex-campeão peso-galo (61 kg) do UFC é justamente subir de categoria e se aventurar entre os pesos-penas (66 kg). De olho em uma mudança de ares, 'The Funk Master' já escolheu, inclusive, um alvo ideal para um eventual pontapé inicial na nova divisão de peso: Max Holloway.

Mas há quem pense que o desafio de medir forças com 'Blessed' pode ser maior do que Sterling está habituado. Daniel Cormier é um deles. Em resposta, 'Aljo', em seu canal no Youtube, rebateu o ex-lutador e agora comentarista ao afirmar que uma eventual subida de categoria também representaria consequentemente um ganho de força considerável dentro do octógono.

"Ele (Cormier) estava dizendo que gosta de mim, mas que eu não deveria lutar com o Max Holloway. Isso me faz querer subir (de categoria), desafiá-lo e dizer: 'Quero mostrar o que é'. Sei que ele disse que eu tive problemas com o tamanho e altura do O'Malley. Mas tipo: 'Eu realmente tive?' Cometi um erro. Dizer que eu também sofreria (contra o Holloway), me faz querer continuar. Tipo: 'Vou mostrar a vocês'. Não acho que as pessoas entendam o que o Aljo com corpo grande pode fazer em comparação com o Aljo magricelo. É um poder de um homem diferente. Max é o cara, irmão. Max é o cara. Vou até lá e venço o homem. Acho que isso apaga meu erro", projetou Sterling.