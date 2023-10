Série sobre a vida de Anderson Silva será lançada em novembro; confira o trailer oficial

A trajetória da vida de um dos maiores artistas marciais de todos os tempos já tem data para estrear nas telas de milhões de fãs mundo afora. Ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC e lenda do MMA, Anderson Silva terá sua vida retratada na série 'Anderson Spider Silva', que será lançada no dia 16 de novembro na 'Paramount+'. A plataforma de streaming, que produziu a obra, também divulgou, nesta terça-feira (17), o trailer oficial da trama (veja abaixo ou clique aqui).

A série, baseada em fatos reais da vida de 'Spider', busca contar histórias pouco conhecidas pelos fãs, da infância e adolescência, até Anderson no papel de pai e marido. No trailer da trama, que contará, ao todo, com cinco episódios, é também possível notar momentos marcantes da carreira do brasileiro como lutador, como seu primeiro duelo contra Chael Sonnen no UFC e um dos episódios em que foi flagrado por doping.