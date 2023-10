Rival quebra o silêncio após derrota para Edson Barboza: "Vou superar isso"

O UFC Vegas 81, do último sábado (13), começou bem, mas terminou mal para Sodiq Yussuf. Após dominar amplamente Edson Barboza no primeiro round e quase liquidar a fatura na parcial, o peso-pena (66 kg) nigeriano viu o adversário brasileiro se recuperar do dano sofrido, se encontrar no combate e vencer de virada, na decisão unânime dos juízes. Após o duro revés, 'Super', como é conhecido, quebrou o silêncio.

Através de seu canal no Youtube, Yussuf gravou um vídeo ainda do hospital, após o embate da luta principal. No registro, o atleta nigeriano relembrou outros percalços que superou na carreira e prometeu retornar com uma melhor versão depois do duelo contra Barboza. A derrota para o brasileiro freou uma sequência de dois resultados positivos do peso-pena no UFC.

"Tudo é sobre perspectiva. Dói muito agora, mas no final das contas sei que vou superar isso. Disse no comentário pós-luta, eu era um bom prego antes de me tornar um bom martelo. E não foi da boca para fora. Tive muitas lesões e hematomas antes de me tornar o cara que vocês assistem na TV. Então, por isso, eu sei que retornarei (...) Deixei a bola cair hoje, mas a batalha continua. Lutar é isso (...) Agora, tenho que engolir minha derrota. Mas farei isso de cabeça erguida e continuarei a ser um bom prego até que, eventualmente, eu seja um martelo novamente", declarou Sodiq.