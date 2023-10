Promessa do UFC expressa decepção após ser preterido por Usman como rival de Chimaev

Desejo antigo

Fenômeno no wrestling, Bo Nickal conquistou três títulos universitários antes de migrar para o MMA profissional, no ano passado. Desde então, o americano vem cumprindo com as altas expectativas na nova modalidade e venceu os cinco combates que disputou, todos por finalização ou nocaute, os dois últimos já como atleta do UFC.

Com um início de trajetória parecido com o de Khamzat Chimaev, outra aposta de futura estrela do Ultimate, o americano já havia manifestado seu desejo de enfrentar o russo no octógono mais famoso do mundo. Logo após conquistar seu contrato com o UFC através do Contender Series, Nickal deixou claro seu interesse no duelo e esbanjou confiança em uma vitória sobre 'Borz' caso o embate saia algum dia do papel.