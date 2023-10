Michel Pereira revela ter sido alvo de ameaças após carregar bandeira de Israel no UFC

Diante do crescente conflito no Oriente Médio, Michel Pereira decidiu caminhar para o octógono do UFC Vegas 81, no último sábado (14), com uma bandeira de Israel. A atitude do lutador brasileiro dividiu opiniões e rendeu, inclusive, algumas respostas mais agressivas.

Em entrevista ao 'The MMA Hour', Michel revelou que foi alvo, assim como sua família, de ameaças após o episódio. O 'Paraense Voador', entretanto, não parece ter se intimidado e deixou um recado. Vale destacar que o próprio lutador classificou sua ação como uma espécie de homenagem às vítimas do conflito entre o grupo palestino Hamas e Israel.

"Eu não vi muito. Mas a minha esposa (viu). Mandaram muita mensagem para a minha esposa, dizendo que iam matar a gente, essas coisas ruins. Mas eu não ligo. E já aviso: se vier aqui em casa, estão lascados", contou Michel.