Mayra Sheetara leva suspensão branda em caso de doping, mas tem vitória anulada

Flagrada em exame antidoping na semana do seu combate contra Holly Holm no UFC, disputado no dia 15 de julho de 2023, Mayra Bueno Silva finalmente recebeu o veredito sobre o caso. Em audiência da Comissão Atlética de Nevada, realizada nesta terça-feira (17), 'Sheetara' foi suspensa por quatro meses e meio de forma retroativa - ou seja, a pena passou a ser cumprida na data de sua última luta.

Com isso, a suspensão terminará no dia 29 de novembro e Mayra estará apta a voltar ao octógono do Ultimate na sequência. Além do gancho, Sheetara também teve sua vitória sobre Holly Holm transformada em 'no contest' (sem resultado) e foi multada em 15% do valor de sua bolsa ( 11.250 mil dólares, cerca de R$ 55 mil).

A brasileira - número 3 no ranking peso-galo (61 kg) do UFC - ainda terá que arcar com as taxas processuais, no valor de 314 dólares (aproximadamente R$ 1,5 mil). Na decisão tomada nesta terça-feira pela Comissão Atlética de Nevada, Sheetara também fica obrigada a se submeter a testes antidoping complementares 30, 15 e três dias antes de sua próxima luta.