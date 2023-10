Imagem forte! Empresária mostra dano causado por infecção no cotovelo de Borrachinha

O caso

Escalado para encarar Khamzat Chimaev no co-main event do UFC 294, Paulo Borrachinha começou a ter problemas no cotovelo direito ainda no Brasil. Com a ideia de chegar a Abu Dhabi com bastante antecedência, o mineiro embarcou para a capital dos Emirados Árabes Unidos e, lá, viu a infecção bacteriana se agravar.

O delicado quadro clínico o levou à mesa cirúrgica três vezes até agora e o lutador passou alguns dias internado no hospital em Abu Dhabi. Como consequência, Borrachinha foi retirado do card do evento do UFC programado para este sábado e acabou substituído por Kamaru Usman, novo adversário de Khamzat Chimaev na edição de número 294 da entidade.

