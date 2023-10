Edson Barboza e Viviane Araújo avançam duas posições no ranking após UFC Vegas 81

No último sábado (13), no UFC Vegas 81, alguns representantes do 'Esquadrão Brasileiro' entraram em ação e brilharam dentro do octógono. E, como já era de se esperar, alguns destes também tiveram seus desempenhos reconhecidos e avançaram posições na mais recente atualização do ranking, divulgada pelo Ultimate em seu site oficial nesta terça-feira. Destaque para Edson Barboza e Viviane Araújo, que subiram dois degraus cada em suas respectivas categorias de peso.

Escalado para liderar o card, Edson Barboza não decepcionou. Após sofrer uma blitz de Sodiq Yussuf no primeiro round e quase ser nocauteado, o brasileiro achou forças para protagonizar uma das maiores reviravoltas da temporada e vencer na decisão unânime dos juízes. A performance no duelo - que foi eleito como a 'Luta da Noite' do evento - rendeu duas posições ao atleta de Nova Friburgo, que subiu da 13ª para a 11ª posição entre os pesos-penas (66 kg).

No 'co-main event' da noite, um duelo 100% verde-amarelo. Azarona nas principais casas de apostas, Viviane Araújo contrariou as previsões dos fãs de MMA ao vencer a compatriota Jennifer Maia na decisão unânime dos juízes. A vitória de 'Vivi' fez com que a atleta do Distrito Federal invertesse posições com sua rival no ranking das pesos-moscas (57 kg) - saindo da 11ª colocação para a nona na listagem.