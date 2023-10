Darren Till detona nível de influenciadores no boxe: "Todos m***"

Assim como Paulo 'Borrachinha', Darren Till opinou a respeito do evento 'MF & DAZN: X Series 10 - The Prime Card', realizado no último sábado (14), em Manchester (ING). O britânico, ex-lutador do UFC, marcou presença no show e, nos bastidores, não perdoou Dillon Danis, KSI, Logan Paul e Tommy Fury.

No ringue, Logan venceu Danis por desqualificação, enquanto Fury defendeu sua invencibilidade no esporte ao superar KSI por decisão majoritária. No entanto, 'The Gorilla' não ficou impressionado com as atuações dos protagonistas da atração.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'The Schmo', Till detonou o nível de boxe do quarteto de 'bad boys' e se mostrou em choque com a pouca qualidade das lutas. Portanto, o britânico, que já tornou público seu interesse em atuar na nobre arte, deixou claro que só aceitaria integrar o evento por conta das altas cifras vistas no esporte, uma vez que tais atletas jamais estiveram em seu radar.