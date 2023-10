Belal Muhammad critica postura de Borrachinha sobre cirurgia: "Por que contar ao mundo?"

Mesmo contrariado, Paulo Costa foi vetado pela comissão médica e consequentemente retirado do card do UFC 294. Cerca de uma semana após ser substituído por Kamaru Usman, o lutador brasileiro teve sua postura criticada por Belal Muhammad. De acordo com o meio-médio (77 kg) do Ultimate, Borrachinha não agiu da melhor forma para se manter no duelo contra Khamzat Chimaev, com sede em Abu Dhabi.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Belal enviou uma mensagem direta a Paulo. No vídeo, o lutador de origem palestina questiona a real intenção do brasileiro em se manter no evento. Afinal de contas, ao menos na visão de Muhammad, Borrachinha não deveria ter tornado pública a informação de que tinha passado por uma cirurgia às vésperas do UFC 294.

"Paulo Costa, você se esquivou. Você postou nas redes sociais dez dias antes da luta que você tinha passado por uma cirurgia. Tipo, o que você achou que iria acontecer? Achou que o mundo iria ignorar? Que a Comissão (Atlética) iria ignorar? Pequenas coisas e lesões acontecem a todo momento com muitos lutadores. Você tem que manter isso em silêncio, manter seu camp para si. Estafilococo é uma coisa terrível. Já lidei com isso, já vi isso, sei que é ruim. Mas você disse que realmente queria lutar, que não queria ser retirado (da luta). Por que contar ao mundo, então, Costa? Por que?", criticou Belal.