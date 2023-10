Volkanovski revela intenção de machucar e nocautear Makhachev no UFC 294

Neste sábado (21), em Abu Dhabi (EAU), Alexander Volkanovski tem mais uma chance para tentar ser campeão duplo do UFC. Depois de perder para Islam Makhachev, dono do cinturão do peso-leve (70 kg), em fevereiro, na Austrália, o atleta, líder do peso-pena (66 kg), busca destroná-lo na revanche. Como assumiu a luta faltando dez dias para sua realização, 'The Great' não fez mistério quanto a sua estratégia.

Em recente conversa com os jornalistas na Austrália, Volkanovski informou que seu plano de jogo para a revanche contra Makhachev no UFC 294 é simples: machucar e nocautear. O campeão do peso-pena se mostrou confiante de que seu condicionamento físico não será um problema para atuar por 25 minutos, mas, como não pôde realizar um camp adequado por estar substituindo Charles 'Do Bronxs' e ciente de que o russo fez uma preparação completa, prometeu ser mais agressivo na tentativa de surpreender o favorito rapidamente.

"Não hesitei em nada, eu tinha um sorriso no rosto. Será emocionante, Obviamente, quero ir lá e machucá-lo. Vou tentar garantir que a luta não dure cinco rounds. Quero terminar isso mais cedo, não quero testar o tanque de gasolina dele. Não me interpretem mal, acho que posso fazer isso, mas não vou tentar testar. Vou para terminar a luta rápido. Com o quão animado estou, quão revigorado estou tanto mental quanto fisicamente, serei um homem perigoso. Eu pretendo nocauteá-lo", declarou o campeão do UFC.