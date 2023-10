Viviane Araújo abre as portas para disputar grandes lutas no peso-palha do UFC

Caso isso não aconteça, a veterana, confiante após voltar a vencer no UFC, garante estar apta para seguir escalando o ranking do peso-mosca. Atualmente, 'Vivi' se encontra no 11º lugar na tabela de classificação da categoria, mas deve tomar o nono posto de Jennifer.

"A vitória me coloca um pouquinho para cima no ranking. Estou preparada para enfrentar qualquer uma do top-10 que o UFC me mandar. O objetivo é sempre mirar o topo da categoria. Estou de volta e quero disputar o cinturão em breve. É pegar as meninas que vão me levar para o cinturão. Se o UFC me der alguém no final do ano, estou preparada. Não me machuquei e quero manter o ritmo. Se preparem porque a versão da Vivi 2.0 está vindo. 2024 será pequeno!", concluiu.

Registro de 'Vivi' no MMA

Viviane Araújo, de 36 anos, é uma veterana do MMA e integra o top-15 do peso-mosca do UFC. Na organização desde 2019, a brasileira disputou dez lutas, venceu seis e perdeu quatro vezes. Seus principais triunfos foram sobre Alexis Davis, Andrea Lee, Jennifer Maia e Roxanne Modafferi.