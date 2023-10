Tainara Lisboa realiza autocrítica mesmo após vitória no UFC Vegas 81

No último sábado (13), no UFC Vegas 81, Tainara Lisboa teve o braço erguido pela segunda vez em duas lutas dentro do Ultimate. Mas o resultado positivo e a recente invencibilidade na maior liga de MMA do mundo parecem não agradar 100% a brasileira. Mesmo após o triunfo via decisão unânime sobre a compatriota Ravena Oliveira, 'Thai Panther', como é conhecida, mostrou sangue frio para realizar uma autocrítica do próprio desempenho apresentado dentro do octógono.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Tainara revelou que teve que lidar com lesões durante o camp de treinos e, por pouco, não deixou o card do UFC Vegas 81. Apesar de ter decidido competir contra Ravena, a peso-galo (61 kg) da 'Damas 013' admite que os imprevistos representaram uma performance - sobretudo no aspecto físico - abaixo do esperado.

"Confesso que cansei mais do que o normal. Tive algumas lesões e alguns imprevistos nessa preparação. Não foi do jeito que gosto de fazer. Mas compromisso é compromisso, a gente não pode perder uma oportunidade do UFC. Cheguei (a pensar em cancelar a luta). Durante algum tempo pensei: 'Como vou fazer, não estou conseguindo treinar direito, está faltando muita coisa'. Aí a cabeça abala. Minha preparação sempre me dá muita confiança. Então quando vi que estava devagar, pensei: 'Caramba'. Mas meus técnicos me deram o suporte, disseram: 'Vamos adaptar, fazer acontecer que vai dar certo, depois a gente cuida' (da lesão). Sou muito crítica, sinto que cansei um pouco (na luta). E quando cansa, abala a performance", admitiu a brasileira.