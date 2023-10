Prestígio! Dana revela que declaração de Makhachev será estampada em instalações do UFC

O prestígio de Islam Makhachev junto ao UFC parece ter aumentado ainda mais após o campeão peso-leve (70 kg) ter aceitado, de última hora, enfrentar um novo adversário em sua próxima defesa de título, marcada para o dia 21 de outubro. A postura destemida do russo diante da troca forçada de rival agradou a alta cúpula do Ultimate e deve ser usada pela organização como uma espécie de exemplo aos demais atletas do plantel.

Em recente conversa com a imprensa, Dana White exaltou uma declaração feita por Makhachev ao descobrir que Charles Do Bronxs, seu adversário original para o UFC 294, havia sido substituído por Alexander Volkanovski. De acordo com o presidente do Ultimate, as palavras do russo foram tão valorosas que ele mandou colocá-las nas paredes do Apex e do PI (Instituto de Performance do UFC), para servir de inspiração.

"Eu tenho que descobrir se já está feito. Mas eu liguei para o time ontem e disse: 'Eu quero a declaração de Islam Makhachev no Apex e no PI'. Vai estar na parede. Isso mostra o quanto eu amei essa m***", revelou Dana, segundo a transcrição do site 'MMA Junkie'.