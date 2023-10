Paulo Borrachinha pede pelo fim das lutas de boxe entre youtubers

Paulo Costa está fora do UFC 294, evento que vai ser realizado no dia 21 de outubro, em Abu Dhabi (EAU), mas segue atento ao que acontece nos esportes de combate. Tanto que o brasileiro opinou a respeito do 'MF & DAZN: X Series 10 - The Prime Card', no último sábado (15), que contou com KSI, Logan Paul, Tommy Fury, Whindersson Nunes entre outros influenciadores digitais e youtubers em ação no boxe e não aprovou o intuito do show.

Em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), 'Borrachinha' foi curto e grosso e mostrou ser contra a realização desse tipo de entretenimento. Inconformado, o brasileiro fez um apelo para que os influenciadores digitais e youtubers parem de lutar boxe, sugerindo que voltem a focar na produção de seus conteúdos específicos. Mas, para azar do lutador do UFC, a tendência é que as lutas de boxe entre celebridades permaneçam em alta.

Inclusive, tal mercado também está aberto no Brasil. Vale pontuar que os influenciadores digitais Christian Figueiredo, Dynho Alves, Junior Dublê e os cantores MC Livinho e Caio Nog já se aventuraram no boxe e Kléber 'Bambam' deve ser o próximo grande nome do entretenimento a pisar no ringue.