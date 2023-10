Makhachev rejeita ideia de luta 'apertada' contra Volkanovski no 1º encontro: "O que ele fez?"

Campeão do peso-leve (70 kg) do UFC, Islam Makhachev vai colocar seu cinturão em jogo pela segunda vez neste sábado (21), em Abu Dhabi (EAU), diante de um oponente que conhece bem. O russo encara Alexander Volkanovski novamente, após vencê-lo em fevereiro, na Austrália, e visa tornar o rival seu freguês. Inclusive, ao contrário de parte da comunidade do MMA, o atleta possui uma percepção diferente a respeito do primeiro duelo com 'The Great'.

Para uma parcela dos fãs e profissionais do esporte, o encontro anterior entre Makhachev e Volkanovski foi uma verdadeira batalha e deveria ter um resultado diferente. Vale destacar que, na ocasião, o russo saiu do octógono com a vitória por decisão unânime.

Mas, no programa 'Countdown', disponível no canal oficial do Ultimate no 'YouTube' para promover o UFC 294, o campeão do peso-leve discordou veementemente, defendendo que sua vitória foi justa, e frisou que a luta não foi apertada. É bem verdade que Makhachev classificou Volkanovski como o adversário mais difícil de sua carreira, mas, ao mesmo tempo, afirmou que o superou claramente em combate.